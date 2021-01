LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2021 in DIRETTA: in vetta Feller, si attendono i big (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL VIDEO DELLA BRUTTA CADUTA DI TOMMY FORD LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI ST. ANTON DALLE 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA DI Adelboden E ST. ANTON 13.42 Il russo Ivan Kuznetsov pensa al sodo e non forza in maniera particolare. Non va oltre la sesta piazza a 1.62. Al cancelletto il canadese Erik Read. 13.41 River Radamus inizia perdendo subito sei decimi da Feller, recupera nel terzo settore, ma sul muro finale nulla può e crolla in quinta posizione a 1.10. Scatta il russo Ivan Kuznetsov. 13.40 L’austriaco Stefan Brennsteiner perde il suo margine a metà pista, quindi pasticcia ancora e non va oltre la sesta posizione a 1.75.Ora parte lo statunitense River Radamus. 13.38 L’austriaco Christian Borgnaes vende cara la pelle, procede sui tempi di ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL VIDEO DELLA BRUTTA CADUTA DI TOMMY FORD LADELLA DISCESA DI ST. ANTON DALLE 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA DIE ST. ANTON 13.42 Il russo Ivan Kuznetsov pensa al sodo e non forza in maniera particolare. Non va oltre la sesta piazza a 1.62. Al cancelletto il canadese Erik Read. 13.41 River Radamus inizia perdendo subito sei decimi da, recupera nel terzo settore, ma sul muro finale nulla può e crolla in quinta posizione a 1.10. Scatta il russo Ivan Kuznetsov. 13.40 L’austriaco Stefan Brennsteiner perde il suo margine a metà pista, quindi pasticcia ancora e non va oltre la sesta posizione a 1.75.Ora parte lo statunitense River Radamus. 13.38 L’austriaco Christian Borgnaes vende cara la pelle, procede sui tempi di ...

lillydessi : LIVE Sci alpino, Discesa St. Anton in DIRETTA: trionfa Sofia Goggia! Dominio netto, stratosferica! Quinta una fanta… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Adelboden 2021 in DIRETTA: Meillard sfida Pinturault italiani per la top10. Alle 13.30 la s… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2021 in DIRETTA: Meillard stupisce, 10° De Aliprandini, Ford sta bene dopo la ca… - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Gigante Adelboden 2021 in DIRETTA: #Meillard sfida #Pinturault, italiani per la top10. Alle 13.30… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa St. Anton in DIRETTA: trionfa Sofia Goggia! Dominio netto stratosferica! - #alpino #Discesa… -