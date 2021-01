Kevin Greeson sosteneva Trump ed è morto per una scossa del taser ai testicoli: zero conferme (Di sabato 9 gennaio 2021) Ci sono state tante bufale in queste ore a proposito degli scontri di Washington, ma alcune storie ancora non hanno conferme, come nel caso di Kevin Greeson. Si tratta di uno dei sostenitori di Trump, che secondo alcuni post sui social sarebbe morto in seguito ad un attacco di cuore innescato dal suo taser, a sua volta origine di una scossa ai testicoli. Una storia tragica, che tuttavia sta facendo rumore con la derisione dell’uomo di 55 anni. Come nella giornata di giovedì abbiamo smentito l’associazione tra Jack Angeli e Biden, qui occorrono precisazioni. Cosa sappiamo su Kevin Greeson ed la scossa del taser ai testicoli Al momento, francamente, fatichiamo a trovare ... Leggi su bufale (Di sabato 9 gennaio 2021) Ci sono state tante bufale in queste ore a proposito degli scontri di Washington, ma alcune storie ancora non hanno, come nel caso di. Si tratta di uno dei sostenitori di, che secondo alcuni post sui social sarebbein seguito ad un attacco di cuore innescato dal suo, a sua volta origine di unaai. Una storia tragica, che tuttavia sta facendo rumore con la derisione dell’uomo di 55 anni. Come nella giornata di giovedì abbiamo smentito l’associazione tra Jack Angeli e Biden, qui occorrono precisazioni. Cosa sappiamo sued ladelaiAl momento, francamente, fatichiamo a trovare ...

Ultime Notizie dalla rete : Kevin Greeson La storia del manifestante pro-Trump morto dopo una scossa del suo teaser Today.it Assalto al Congresso Usa, quattro sostenitori di Trump e un agente: ecco chi sono le vittime

Oltre ai già noti l'agente Brian Sicknick e la veterana dell'aeronautica Ashli Babbit, sono morti anche Benjamin Phillips, 50 anni, Kevin Greeson, 55 anni, e Rosanne Boyland, 34 anni ...

Scontri in Usa, dal poliziotto all'informatico: chi sono le 5 vittime dell'assalto a Capitol Hill

Sono 5 i morti in seguito agli scontri tra i manifestanti pro Trump e le forze dell'ordine al Campidoglio, a Washington Dc, il ...

Oltre ai già noti l'agente Brian Sicknick e la veterana dell'aeronautica Ashli Babbit, sono morti anche Benjamin Phillips, 50 anni, Kevin Greeson, 55 anni, e Rosanne Boyland, 34 anni ...Sono 5 i morti in seguito agli scontri tra i manifestanti pro Trump e le forze dell'ordine al Campidoglio, a Washington Dc, il ...