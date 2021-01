Fabrizio Moro ad Amici 20, la sfida di Kika e l’ingresso di Ibla (Di sabato 9 gennaio 2021) Fabrizio Moro ad Amici 20, nella prima puntata del 2021. Il nuovo appuntamento con lo speciale pomeridiano in onda oggi, sabato 9 gennaio, è stato registrato qualche giorno fa e porta a cambiamenti importanti nella classe di Amici di Maria De Filippi. Tutto parte con la sfida tra Arisa e Rudy Zerbi: i due docenti di canto non riescono proprio a trovare un punto di incontro sugli attuali concorrenti di canto seguiti dalla prof. Arisa. Zerbi non accetta i pareri della collega sui cantanti e le chiede di selezionare tra i suoi chi mettere in sfida. Arisa non riesce a decidere il nome del cantante da mandare in sfida contro Ibla: la decisione di Zerbi è quindi quella di mandarli in sfida tutti e tre, su consiglio di Maria De ... Leggi su optimagazine (Di sabato 9 gennaio 2021)ad20, nella prima puntata del 2021. Il nuovo appuntamento con lo speciale pomeridiano in onda oggi, sabato 9 gennaio, è stato registrato qualche giorno fa e porta a cambiamenti importanti nella classe didi Maria De Filippi. Tutto parte con latra Arisa e Rudy Zerbi: i due docenti di canto non riescono proprio a trovare un punto di incontro sugli attuali concorrenti di canto seguiti dalla prof. Arisa. Zerbi non accetta i pareri della collega sui cantanti e le chiede di selezionare tra i suoi chi mettere in. Arisa non riesce a decidere il nome del cantante da mandare incontro: la decisione di Zerbi è quindi quella di mandarli intutti e tre, su consiglio di Maria De ...

AmiciUfficiale : DOMANI sarà una puntata davvero ricca di emozioni a partire dall'ospite: Fabrizio Moro ?? Pronti a cantare insieme a… - MediasetTgcom24 : 'Amici 20' riparte con il superospite Fabrizio Moro #amici - Snupina92 : Io che accendo la tv convinta di ritrovarmi quel bono della Madonna di Fabrizio Moro Dilf ma trovo solo Beautiful - CheDonnait : Fabrizio Moro è pronto per amici e noi sempre più innamorate di lui #amici #fabriziomoro #metamoro - littlevals13 : Io che oggi guardo #Amici20 solo per farmi un bel piantino con Fabrizio Moro. 'Portami Via' che segna il declino de… -