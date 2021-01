Bufera su Report | Mannino | “Ranucci è sleale | ignorare una doppia sentenza d’assoluzione non è giornalismo”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo la stroncatura di Aldo Grasso e le reazioni infuocate dei legali di Berlusconi all’attacco, la puntata disulla trattativa Stato-mafia torna nella. Stavolta a parlare è l’ex ministro democristiano Calogero, che parlando della trasmissione di Raitre con l’Adnkronos, annuncia battaglia. E dichiara: «L’autodifesa di Sigfridomi farebbe sorridere se non fosse che per la sua insincerità, scorrettezza, slealtà non fossi costretto a contestargliele. La sua trasmissione ha ignorato – per quel che mi riguarda – unadi assoluzione (primo e secondo grado) confermate dalla Cassazione con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso della Procura Generale di Palermo (nominativamente Scarpinato). Questo non è, men che ...