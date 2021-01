Voragine nel parcheggio dell'ospedale del Mare a Napoli (Di venerdì 8 gennaio 2021) Articolo aggiornato alle ore 13,08. AGI - Un'enorme Voragine si è aperta stamane alle 6.45 circa nel parcheggio dell'ospedale del Mare a Napoli. Il cedimento è stato accompagnato da un boato che ha spaventato personale, pazienti e residenti in zona e ha fatto temere una esplosione. I vigili del fuoco escludono una deflagrazione e sono orientati al cedimento strutturale. La Voragine ha inghiottito 3 o 4 auto, ma non ci sono feriti. Sul posto i carabinieri per i primi rilievi. Per essere certi che non ci fossero vittime, sono stati impiegati anche cani specializzati e droni. Al momento si lavora per recuperare le auto. La parte in cui si è verificato il cedimento è adiacente all'ospedale modulare creato come Covid center nella scorsa primavera per ... Leggi su agi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Articolo aggiornato alle ore 13,08. AGI - Un'enormesi è aperta stamane alle 6.45 circa neldel. Il cedimento è stato accompagnato da un boato che ha spaventato personale, pazienti e residenti in zona e ha fatto temere una esplosione. I vigili del fuoco escludono una deflagrazione e sono orientati al cedimento strutturale. Laha inghiottito 3 o 4 auto, ma non ci sono feriti. Sul posto i carabinieri per i primi rilievi. Per essere certi che non ci fossero vittime, sono stati impiegati anche cani specializzati e droni. Al momento si lavora per recuperare le auto. La parte in cui si è verificato il cedimento è adiacente all'modulare creato come Covid center nella scorsa primavera per ...

MediasetTgcom24 : Napoli, esplosione all'ospedale del Mare: un cratere di 2mila metri quadri. Guarda le foto #Napoli #esplosione… - Ettore_Rosato : Per fortuna non si è fatto male nessuno. Però guardate che scandalo. Questo è uno dei più grandi ospedali di Napoli… - emergenzavvf : ?? #Napoli #8gennaio 12:00, prosegue il lavoro del nucleo #cinofili e delle squadre #Usar (Urban Search and Rescue)… - michelrico833 : RT @MediasetTgcom24: Napoli, esplosione all'ospedale del Mare: un cratere di 2mila metri quadri. Guarda le foto #Napoli #esplosione https:… - ravanin58 : RT @Ettore_Rosato: Per fortuna non si è fatto male nessuno. Però guardate che scandalo. Questo è uno dei più grandi ospedali di Napoli con… -