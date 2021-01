Viene a Milano per spacciare eroina: 34enne arrestata a Rogoredo (Di venerdì 8 gennaio 2021) eroina (repertorio) È arrivata a Milano per spacciare eroina. Ma questa volta gli agenti della polizia ferroviaria l'hanno fermata. L'accaduto nei giorni scorsi nella stazione di Rogeredo. A finire in ... Leggi su milanotoday (Di venerdì 8 gennaio 2021)(repertorio) È arrivata aper. Ma questa volta gli agenti della polizia ferroviaria l'hanno fermata. L'accaduto nei giorni scorsi nella stazione di Rogeredo. A finire in ...

AndreaB63049338 : @fattoquotidiano @stanzaselvaggia Semplice, adesso Gallera viene messo in standby e non appena a Milano ci saranno… - JulioCesare12 : @cirodemeo Non so se abbia postato dopo la vittoria del Crotone (per quello che può valere) Vabbè, massima fiducia… - cirodemeo : @JulioCesare12 Comunque non posta più sull’ inter da un pezzo o sbaglio ?3 mesi che non viene a Milano - FrankBova1 : L:ex Ministro Maroni è stato ricoverato e operato all'Istituto Besta di Milano. Nella delicatezza del momento non p… - GiuseppeBrandon : MILANO GAIA ? NO, OMOFOBA! Il giornale omofobo che da 4 anni viene distribuito nelle cassette delle lettere a Mila… -

Il Real Madrid viene da 11 vittorie nelle ultime 12 gare di EuroLeague, nonostante abbia perso Campazzo e Randolph. stasera (palla a due ore 21:00, diretta Eurosport player) sarà priva anche ...

Regione Lombardia, Letizia Moratti vice di Attilio Fontana: ecco la nuova giunta. «Gallera molto stanco, ha condiviso avvicendamento»

Regione Lombardia, Letizia Moratti vice di Attilio Fontana: ecco la nuova giunta. «Gallera molto stanco, ha condiviso avvicendamento» L’ex sindaco diventa assessore al Welfare ...

