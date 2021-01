Sondaggio | FdI a passo di carica | sale anche Lega I dati partito per partito

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Vento in poppa per tutti i partiti della coalizione del centrodestra. La Befana e il nuovo anno portano regali dolci a Giorgia Meloni e a Matteo Salvini; carbone a Nicola Zingaretti e a Luigi Di Maio. Sono idelrealizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all’università Mercatorum, dove è docente di strategie delle ricerche di opinione e dei consumi., iperFratelli d’Italia inizia col piede giusto, così come aveva dimostrato nella “cavalcata” del 2020. Nell’anno del Covid è stato ildi Giorgia Meloni ad essere incoronato come ilche più ha guadagnato la fiducia ...