Solange, la dedica del divino Otelma: “Tu hai la testa vuota” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si è spento all’età di 69 anni, per un malore in casa, Paolo Bucinelli in arte Solange: cantante, attore e personaggio televisivo. Grande cordoglio da parte dei volti noti dello spettacolo: da Luxuria a Loredana Lecciso Solange e Brooke di BeautifulSolange, lo ricordiamo tutti, per essere stato uno tra i primi veggenti a comparire per primi nel piccolo schermo, a cavallo tra gli anni Novanta e i primi Duemila aveva raggiunto l’apice del successo. Dalle chiome colorate e dalla positività travolgente, amante della vita e dei gatti aveva da poco lanciato un suo liquore: “Solange Fortuna”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Solangesolesensitivoreal (@Solangesolesensitivo) La sua scomparsa è arrivata ... Leggi su kronic (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si è spento all’età di 69 anni, per un malore in casa, Paolo Bucinelli in arte: cantante, attore e personaggio televisivo. Grande cordoglio da parte dei volti noti dello spettacolo: da Luxuria a Loredana Leccisoe Brooke di Beautiful, lo ricordiamo tutti, per essere stato uno tra i primi veggenti a comparire per primi nel piccolo schermo, a cavallo tra gli anni Novanta e i primi Duemila aveva raggiunto l’apice del successo. Dalle chiome colorate e dalla positività travolgente, amante della vita e dei gatti aveva da poco lanciato un suo liquore: “Fortuna”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso dasolesensitivoreal (@solesensitivo) La sua scomparsa è arrivata ...

seanmcmurphy : RT @recifar: Indovinate tra Peppino Turani (vogherese che non ho mai conosciuto), ex editorialista, e Solange a chi Corriere dedica maggior… - RobertoSignore7 : RT @recifar: Indovinate tra Peppino Turani (vogherese che non ho mai conosciuto), ex editorialista, e Solange a chi Corriere dedica maggior… - StePic62 : RT @recifar: Indovinate tra Peppino Turani (vogherese che non ho mai conosciuto), ex editorialista, e Solange a chi Corriere dedica maggior… - Max_Alle : RT @recifar: Indovinate tra Peppino Turani (vogherese che non ho mai conosciuto), ex editorialista, e Solange a chi Corriere dedica maggior… - EmMaccioni : RT @recifar: Indovinate tra Peppino Turani (vogherese che non ho mai conosciuto), ex editorialista, e Solange a chi Corriere dedica maggior… -