Smog in Lombardia, stop diesel Euro 4: arriva l’ok alla proroga dal Ministero (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha dato l’ok: lo stop ai veicoli diesel Euro 4, atteso per l’11 gennaio, è slittato a data da destinarsi nelle regioni del bacino Padano, cioè Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. La richiesta di proroga era stata avanzata dai Presidenti delle quattro Regioni, a causa dell’emergenza sanitaria in atto. Lo td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha dato: loai veicoli4, atteso per l’11 gennaio, è slittato a data da destinarsi nelle regioni del bacino Padano, cioè, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. La richiesta diera stata avanzata dai Presidenti delle quattro Regioni, a causa dell’emergenza sanitaria in atto. Lo td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

MiTomorrow : Il ministero dell'Ambiente ha accettato la richiesta di proroga: polemiche da parte degli ambientalisti ? #milano… - ilNotiziarioInd : Smog in Lombardia, stop diesel Euro 4: arriva l'ok alla proroga dal Ministero - infoitinterno : Smog, stop diesel Euro 4: accolta la richiesta di proroga della Lombardia - discoradioIT : #smog, la proroga per l'entrata in vigore dello stop agli Euro 4 diesel, avanzata dai presidenti delle regioni del… - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: Smog, stop diesel Euro 4: accolta la richiesta di proroga della #Lombardia -