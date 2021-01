Scuola, dall'11 gennaio le superiori in presenza ma solo in 4-5 regioni (Di venerdì 8 gennaio 2021) AGI - Tornano a suonare le campanelle nelle scuole italiane, ma non in tutte, e, comunque, in ordine sparso. Da giovedì scorso, 7 gennaio, aule aperte nelle scuole elementari e nelle medie, oltre a quelle dell'infanzia (con eccezioni in Calabria (oggi riaperte dal Tar), Campania, Puglia e Sicilia); le scuole superiori di secondo grado rivedranno in aula i ragazzi da lunedì 11 gennaio, con presenze al 50%. Ma non sarà così per tutto il Paese. L'Alto Adige, infatti, ha deciso di tentare un ritorno verso la normalità e, da giovedì 7 gennaio, ha aperto anche gli istituti superiori con presenze fino al 75% e con un minimo del 50%". Scuole superiori in ordine sparso Ma il vero caos è sulle superiori. In Piemonte, Lazio, Molise e Liguria, invece, ragazzi delle ... Leggi su agi (Di venerdì 8 gennaio 2021) AGI - Tornano a suonare le campanelle nelle scuole italiane, ma non in tutte, e, comunque, in ordine sparso. Da giovedì scorso, 7, aule aperte nelle scuole elementari e nelle medie, oltre a quelle dell'infanzia (con eccezioni in Calabria (oggi riaperte dal Tar), Campania, Puglia e Sicilia); le scuoledi secondo grado rivedranno in aula i ragazzi da lunedì 11, con presenze al 50%. Ma non sarà così per tutto il Paese. L'Alto Adige, infatti, ha deciso di tentare un ritorno verso la normalità e, da giovedì 7, ha aperto anche gli istituticon presenze fino al 75% e con un minimo del 50%". Scuolein ordine sparso Ma il vero caos è sulle. In Piemonte, Lazio, Molise e Liguria, invece, ragazzi delle ...

