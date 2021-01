SanPa, una beffa per la Rai (Di venerdì 8 gennaio 2021) SanPa Il successo di SanPa, la docu-serie di Netflix sulla controversa figura di Vincenzo Muccioli, è in parte dovuto anche alla Rai. Sì, perché è proprio sulle frequenze del servizio pubblico che la piattaforma di contenuti in streaming ha deciso di concentrare la propria campagna promozionale. Del potente battage mediatico generato, tuttavia, l’emittente di Viale Mazzini è stata solo una spettatrice: si è limitata a dare spazio al lavoro d’altri, realizzato peraltro anche con materiale che proviene proprio dalla Rai stessa. Il colmo, infatti, è che gran parte delle preziose immagini d’epoca contenute in SanPa sono state ottenuti dalle Teche Rai, che si confermano una miniera particolarmente ricca (e mai utilizzata abbastanza da chi la possiede). Il documentario di Netflix ha fatto tesoro di quei contributi, acquisendoli ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 8 gennaio 2021)Il successo di, la docu-serie di Netflix sulla controversa figura di Vincenzo Muccioli, è in parte dovuto anche alla Rai. Sì, perché è proprio sulle frequenze del servizio pubblico che la piattaforma di contenuti in streaming ha deciso di concentrare la propria campagna promozionale. Del potente battage mediatico generato, tuttavia, l’emittente di Viale Mazzini è stata solo una spettatrice: si è limitata a dare spazio al lavoro d’altri, realizzato peraltro anche con materiale che proviene proprio dalla Rai stessa. Il colmo, infatti, è che gran parte delle preziose immagini d’epoca contenute insono state ottenuti dalle Teche Rai, che si confermano una miniera particolarmente ricca (e mai utilizzata abbastanza da chi la possiede). Il documentario di Netflix ha fatto tesoro di quei contributi, acquisendoli ...

