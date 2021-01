Samsung: al Ces 2021 rinnova parco Tv e lancia telecomando a solare (2) (Di sabato 9 gennaio 2021) (Adnkronos) – Samsung stima che questa soluzione sostenibile permetterà di riciclare fino a 200.000 tonnellate di scatole di cartone ondulato ogni anno. Inoltre, riducendo al minimo il testo e le grafiche sull’imballaggio ecologico, viene eliminato l’inchiostro a base di olio che viene normalmente utilizzato per le scatole dei televisori, riducendo ulteriormente gli sprechi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 gennaio 2021) (Adnkronos) –stima che questa soluzione sostenibile permetterà di riciclare fino a 200.000 tonnellate di scatole di cartone ondulato ogni anno. Inoltre, riducendo al minimo il testo e le grafiche sull’imballaggio ecologico, viene eliminato l’inchiostro a base di olio che viene normalmente utilizzato per le scatole dei televisori, riducendo ulteriormente gli sprechi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

CeotechI : RT @CeotechI: Samsung Electronics annuncia l’arrivo in Italia dei frigoriferi BESPOKE... - #samsung #samsungbeskope #beskope #frigoriferi #… - futuroprossimo : @Samsung entra nel solco dei cambiamenti negli abitacoli delle auto e presenta il suo #digital #cockpit al #CES2021… - AlbertoEMachado : RT @SamsungItalia: Quest'anno al CES mostreremo come stiamo costruendo un modo migliore di vivere la vita di tutti i giorni attraverso le t… - SamsungItalia : Quest'anno al CES mostreremo come stiamo costruendo un modo migliore di vivere la vita di tutti i giorni attraverso… - CeotechI : RT @CeotechI: Samsung Electronics ha presentato la propria gamma AV 2021 durante il primo First Look virtuale nell’ambito del CES 2021... -… -