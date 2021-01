Renzi: “ Daremo al governo la risposta che merita” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Matteo Renzi lancia l’ennesimo ultimatum al premier Conte, chiedendogli di rinunciare alla delega sui servizi segreti. Nonostante qualche segnale di distensione arrivati nei giorni scorsi, lo scontro tra Renzi e Conte non si ferma. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il leader di Italia Viva ha infatti affermato che “se il premier mira alla L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Matteolancia l’ennesimo ultimatum al premier Conte, chiedendogli di rinunciare alla delega sui servizi segreti. Nonostante qualche segnale di distensione arrivati nei giorni scorsi, lo scontro trae Conte non si ferma. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il leader di Italia Viva ha infatti affermato che “se il premier mira alla L'articolo proviene da Inews.it.

