Ravello, Natale in streaming: we imagine Di Olga Chieffi La notte dell'Epifania è straordinaria, segno di rinascita, di luce, di richieste, di giudizi, vi si tirano le somme e si sogna e programma il futuro. L'ultima festa che segna il ritorno al tempo reale è stata salutata in musica, dall'Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello, con una serata mozartiana affidata alla bacchetta esperta di Fabio Biondi, il quale, insieme all'Orchestra Filarmonica di Benevento ha incontrato il pianismo di Beatrice Rana, tanto equilibrato nel dosaggio delle sonorità, quanto nella cura della cantabilità del fraseggio. I tre eventi che hanno visto sul palco dell'Auditorium Oscar Niemeyer, Peppe Barra con uno ...

I parroci del Duomo di Ravello, don Angelo Mansi e di Santa Maria del Lacco, don Raffaele Ferrigno, comunicano di prolungare la chiusura delle chiese, in via precauzionale, almeno fino a domenica 10 g ...

Con il concerto dell’Epifania si è chiuso il ciclo dei concerti natalizi della Fondazione Ravello con un notevole successo di pubblico. I tre appuntamenti, d’intesa con ...

