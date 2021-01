Palermo: Salvini, 'Orlando molto bravo a parlare meno a fare, mi auguro candidato Lega' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Palermo, 8 gen. (Adnkronos) - "Sarebbe bello esprimere un candidato per Palermo, se non scelto, quantomeno condiviso e sostenuto dalla Lega". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una visita in via D'Amelio. "Orlando è molto bravo a parlare ma meno bravo a fare", dice. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021), 8 gen. (Adnkronos) - "Sarebbe bello esprimere unper, se non scelto, quantocondiviso e sostenuto dalla". Lo ha detto il leader della, Matteo, a margine di una visita in via D'Amelio. "ma", dice.

LegaSalvini : SIAMO AL PARADOSSALE! OPEN ARMS, CINQUE IMMIGRATI CLANDESTINI PARTE CIVILE CONTRO L'ALLORA MINISTRO DELL'INTERNO SA… - LegaSalvini : ++ CASO OPEN ARMS ++ SABATO 9 GENNAIO, SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A PALERMO PER AVER DIFESO I CONFINI. IL POPOLO È C… - LegaSalvini : #OPENARMS, CINQUE MIGRANTI PARTE CIVILE CONTRO #SALVINI: 'SEQUESTRO DI PERSONA' - Noiconsalvini : Salvini: 'Questo sabato sarò in tribunale a Palermo per un altro processo sul caso della nave Ong Open Arms, rischi… - RepubblicaTv : Palermo, Salvini: 'Lega sarà protagonista delle scelte del centrodestra per le regionali': Matteo Salvini e' andato… -