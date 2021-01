“Non buttate l’albero di Natale, mangiatelo!”: le ricette di Julia Georgallis per “cucinare” pini e abeti dopo le feste (Di venerdì 8 gennaio 2021) Gli alberi di Natale non vanno buttati ma mangiati. Questo il consiglio culinar letterario di Julia Georgallis, una ragazza inglese che si definisce designer, imprenditrice, ma anche fornaia, artigiana e soprattutto scrittrice. Già, perché il suo libro How to eat your Christmas tree (Come mangiare il tuo albero di Natale) sta spopolando in terra anglosassone. In pratica la Georgallis non ha fatto altro che ampliare diverse conoscenze culinarie nell’ambito vegetariano e vegano, a cui ha aggiunto nuove sperimentazioni e accostamenti. Trenta ricettine che vanno dal banale uso dei pinoli per un dolce, passando per l’aromatizzazione di tè e marmellate, fino all’uso di rametti di pino per accompagnare un salmone al forno. “Molte persone sono sorprese del fatto che alcuni alberi di Natale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Gli alberi dinon vanno buttati ma mangiati. Questo il consiglio culinar letterario di, una ragazza inglese che si definisce designer, imprenditrice, ma anche fornaia, artigiana e soprattutto scrittrice. Già, perché il suo libro How to eat your Christmas tree (Come mangiare il tuo albero di) sta spopolando in terra anglosassone. In pratica lanon ha fatto altro che ampliare diverse conoscenze culinarie nell’ambito vegetariano e vegano, a cui ha aggiunto nuove sperimentazioni e accostamenti. Trenta ricettine che vanno dal banale uso dei pinoli per un dolce, passando per l’aromatizzazione di tè e marmellate, fino all’uso di rametti di pino per accompagnare un salmone al forno. “Molte persone sono sorprese del fatto che alcuni alberi di...

Noovyis : (“Non buttate l’albero di Natale, mangiatelo!”: le ricette di Julia Georgallis per “cucinare” pini e abeti dopo le… - FQMagazineit : “Non buttate l’albero di Natale, mangiatelo!”: le ricette di Julia Georgallis per “cucinare” pini e abeti dopo le f… - paaperkite : @tkmewthyou esattamente, parole pesantissime buttate così, io davvero rimango scioccata. non si rendono conto che d… - gossipgirl02849 : Ma non vi rendete conto che anche delle semplici parole buttate lì, possono ferire? La signora che oggi ha urlato… - xxinfinity : @AsiaVirzi Incoerenza: è entrata dicendo “voglio riscattarmi, percorso da sola, lo scorso gf sono stata nell’ombra… -

Ultime Notizie dalla rete : Non buttate «Non buttate l'albero di Natale, mangiatelo», le ricette per riciclare a tavola abeti e pini Il Messaggero Coronavirus: dosi buttate e 'cresta' per amici, le segnalazioni dei medici

Roma, 8 gen. (Adnkronos Salute) - C'è la dottoressa precaria che denuncia dosi di vaccino anti-Covid buttate via in un ospedale del Nord, perché alcuni impiegati amministrativi non si sono presentati ...

Vasco Rossi ci accompagna per mano nel video della sua “Canzone D’Amore Buttata Via”

Appena uscito anche il video ufficiale di Una canzone d’amore buttata via, ultimo singolo di Vasco Rossi, che anticipa il suo prossimo album di ...

Roma, 8 gen. (Adnkronos Salute) - C'è la dottoressa precaria che denuncia dosi di vaccino anti-Covid buttate via in un ospedale del Nord, perché alcuni impiegati amministrativi non si sono presentati ...Appena uscito anche il video ufficiale di Una canzone d’amore buttata via, ultimo singolo di Vasco Rossi, che anticipa il suo prossimo album di ...