Napoli | voragine all' ospedale del Mare Cantalamessa Lega | «Una sconfitta per tutta la Campania»

emergenzavvf : ?? #Napoli, prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco nel parcheggio dell'Ospedale del Mare per escludere la presenz… - repubblica : Napoli, enorme voragine all'Ospedale del mare: terrore a Ponticelli [di Alessio Gemma] [aggiornamento delle 08:39] - MediasetTgcom24 : Napoli, esplosione all'ospedale del Mare: un cratere di 2mila metri quadri. Guarda le foto #Napoli #esplosione… - FirenzePost : Napoli: ampia voragine nel parcheggio dell’Ospedale del Mare. De Luca va sul posto - ilfaroonline : #Napoli, boato all’alba: una voragine si apre nel parcheggio dell’#Ospedale_del_Mare -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli voragine

Voragine si apre in parcheggio ospedale del Mare a Napoli (Ansa) Voragine si apre in parcheggio ospedale del Mare a Napoli (Ansa) Voragine si apre in parcheggio ospedale del Mare a Napoli (Ansa) ...Tra le 06.30 e 6.45 di questa mattina si è avvertito un forte boato all’interno dell’area parcheggio visitatori dell’Ospedale del Mare di Ponticelli. Di fatto il boato è stato determinato da un’implos ...