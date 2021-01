Mondiali di Cortina -30 Spadafora | ' Saremo all' altezza'

(Di venerdì 8 gennaio 2021) A 30 giorni dal via deidi(7-21 febbraio), le piste sono state simbolicamente attese, mentre si ultimano i lavori per ospitare i 700 atlete e atleti coinvolti, oltre a 3500 addetti ...

Il commissario di Governo per l’attuazione del piano di potenziamento della viabilità per i Mondiali di sci 2021, nonché presidente di Anas, Claudio Andrea Gemme (nella foto), ha presentato lo stato d ...Mancano 30 giorni ai Mondiali di sci di Cortina ed è tempo di mettere a fuoco l’evento in modo da realizzarlo nel miglior modo possibile. Con questa frase il Presidente della Fondazione ...