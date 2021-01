Mihajlovic: “Gli arbitri dovrebbero essere tutti come Orsato” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha presentato in conferenza stampa la sfida col Genoa, tornando sulle polemiche arbitrali della scorsa gara con l’Udinese. Mi sono arrabbiato con Ayroldi perché ho avuto la fortuna o la sfortuna di assistere la settimana alla direzione di Orsato e ho visto come parla con i giocatori e spiega le situazioni. C’è un abisso tra questi due tipi di arbitraggio e non mi sembra giusto che in Serie A ci sia questa differenza. L’arbitro deve saper gestire una gara dal punto di vista psicologica, bisogna capire i momenti. dovrebbero essere tutti come Orsato, che spiegano e capiscono le situazioni. Ho fiducia negli arbitri e so che abbiamo direttori di gara bravi, però a volte certe cose non mi stanno ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sinisa, allenatore del Bologna, ha presentato in conferenza stampa la sfida col Genoa, tornando sulle polemiche arbitrali della scorsa gara con l’Udinese. Mi sono arrabbiato con Ayroldi perché ho avuto la fortuna o la sfortuna di assistere la settimana alla direzione die ho vistoparla con i giocatori e spiega le situazioni. C’è un abisso tra questi due tipi di arbitraggio e non mi sembra giusto che in Serie A ci sia questa differenza. L’arbitro deve saper gestire una gara dal punto di vista psicologica, bisogna capire i momenti., che spiegano e capiscono le situazioni. Ho fiducia neglie so che abbiamo direttori di gara bravi, però a volte certe cose non mi stanno ...

sportface2016 : #Bologna - Le parole di Sinisa #Mihajlovic alla vigilia di #GenoaBologna - napolista : Mihajlovic: “Gli arbitri dovrebbero essere tutti come Orsato” L’allenatore del Bologna è tornato sull’arbitraggio d… - pianetagenoa : Mihajlovic: «A Genova per vincere. A volte gli arbitri mi fanno arrabbiare» - - Noovyis : (Mihajlovic: “Certe volte gli arbitri ti fanno venire il latte a quelle parti lì”) Playhitmusic - - 5maggio2002 : Imbarazzante intervista in ginocchio come sempre su Sky Inter (Mihajlovic) di @alebonan @Marcbucciantini e ovviamen… -