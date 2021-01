Matteo Berrettini: “Nadal è il LeBron del tennis” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Matteo Berrettini è indubbiamente il tennista italiano del momento, capace di raggiungere la decima posizione nel ranking mondiale. L’atleta romano è anche un grande appassionato di pallacanestro e, durante un’intervista rilasciata a Ubi tennis, ha paragonato i fuoriclasse della racchetta alle leggende del basket. Il 24enne capitolino è stato piuttosto chiaro e preciso nel motivare i suoi confronti. Innanzitutto ha affermato che Rafael Nadal è il “LeBron James del tennis”. Ritiene, infatti, che lo spagnolo abbia in comune con il cestista statunitense delle caratteristiche fisiche. Successivamente ha messo sullo stesso piano Roger Federer e Michael Jordan, dicendo che entrambi sono molto amati dai media e dai rispettivi tifosi. Matteo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 8 gennaio 2021)è indubbiamente ilta italiano del momento, capace di raggiungere la decima posizione nel ranking mondiale. L’atleta romano è anche un grande appassionato di pallacanestro e, durante un’intervista rilasciata a Ubi, ha paragonato i fuoriclasse della racchetta alle leggende del basket. Il 24enne capitolino è stato piuttosto chiaro e preciso nel motivare i suoi confronti. Innanzitutto ha affermato che Rafaelè il “James del”. Ritiene, infatti, che lo spagnolo abbia in comune con il cestista statunitense delle caratteristiche fisiche. Successivamente ha messo sullo stesso piano Roger Federer e Michael Jordan, dicendo che entrambi sono molto amati dai media e dai rispettivi tifosi....

Mobbasta3 : RT @WeAreTennisITA: ?? Pronostici per il venerdì in Turchia ne abbiamo? ?? Domani Matteo Berrettini sfiderà la wild card turca Kirkin e Fabio… - Adriana11100542 : RT @WeAreTennisITA: ?? Pronostici per il venerdì in Turchia ne abbiamo? ?? Domani Matteo Berrettini sfiderà la wild card turca Kirkin e Fabio… - WeAreTennisITA : ?? Pronostici per il venerdì in Turchia ne abbiamo? ?? Domani Matteo Berrettini sfiderà la wild card turca Kirkin e F… - Moixus1970 : RT @OA_Sport: Fabio Fognini e Matteo Berrettini faranno il loro esordio domani in Turchia: avversari morbidi sulla carta, ma i dubbi sulla… - OA_Sport : Fabio Fognini e Matteo Berrettini faranno il loro esordio domani in Turchia: avversari morbidi sulla carta, ma i du… -