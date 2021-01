Legge di bilancio 2021, dalla Tv 4.0 al Superbonus 110%: i nuovi contributi e quelli prorogati (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lo studio perugino Lubello-Procopio ha elaborato una 'guida' ai principali interventi fiscali previsti per le persone fisiche dalla Legge di bilancio 2021, il cui testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo l'approvazione definitiva da parte del Senato. Eccoli... Proroga bonus edilizi Bonus idrico Superbonus 110% Contributo per l'acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica ... Leggi su perugiatoday (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lo studio perugino Lubello-Procopio ha elaborato una 'guida' ai principali interventi fiscali previsti per le persone fisichedi, il cui testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo l'approvazione definitiva da parte del Senato. Eccoli... Proroga bonus edilizi Bonus idricoContributo per l'acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica ...

