La vita è così

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Non credere di trovarmi sempre qui, non esserne sicuro; non lo sai o non te ne rendi conto, ma anche per me il tempo corre; ogni mattino al mio risveglio sento un dolore nuovo, mi guardo allo specchio e lì, proprio davanti ai miei occhi, vedo l'età mia, i miei 75 anni stanchi, con in se la voglia di vivere, sorridere alla. Questo mio tempo lo so, diventa ogni giorno più prezioso e comincio a pensare che quello che mi rimane dovrò viverlo il più possibile lontano dai ricordi, come se non avessi memoria, come un non senso, proprio come tu fai che vivi senza memoria dimenticando che questo tempo in cui io oggi sono, domani tu ti ci troverai solo con te stesso come tu hai scelto di vivere da sempre. Ho provato a vivere no come nei film, ma giorno per giorno scanditi dai sogni, realizzati e no ! Ecco perché ho ...