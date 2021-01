La Juve ha Fede. Con Chiesa decimo scudetto è più vicino. Inter e Milan in affanno. Roma sorpresa. Napoli sprecone , Gattuso rischia (Di venerdì 8 gennaio 2021) La vittoria della Juventus contro il Milan, propiziata da una doppietta di Federico Chiesa, schiude alla Juventus le porte del paradiso scudetto. Il decimo consecutivo è ancora lontano, ma è diventato più vicino dopo il blitz di San Siro firmato dal figlio d’arte Chiesa finalmente protagonista anche in bianconero. La mostruosa vittoria della Juventus di Chiesa contro il Milan imbattuto da prima del Covid-19 restituisce al torneo la sua tiranna. Certo non è la Juventus cannibale delle passate stagioni che già di questi tempi aveva scavato un solco rispetto alla rivali per la corsa tricolore. Ma l’impressione suscitata nella vittoria chiave contro i rossoneri è ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) La vittoria dellantus contro il, propiziata da una doppietta dirico, schiude allantus le porte del paradiso. Ilconsecutivo è ancora lontano, ma è diventato piùdopo il blitz di San Siro firmato dal figlio d’artefinalmente protagonista anche in bianconero. La mostruosa vittoria dellantus dicontro ilimbattuto da prima del Covid-19 restituisce al torneo la sua tiranna. Certo non è lantus cannibale delle passate stagioni che già di questi tempi aveva scavato un solco rispetto alla rivali per la corsa tricolore. Ma l’impressione suscitata nella vittoria chiave contro i rossoneri è ...

verstappenno : @Claude88604684 @fabiogesmundo @Fede_Rico74 @RITADILULLO1 @Franco25879543 @ZZiliani In ogni regione d'Italia la Juv… - infoitsport : Chiesa è essenziale per Pirlo. La Juve ha avuto… fede - Claude88604684 : @verstappenno @fabiogesmundo @Fede_Rico74 @RITADILULLO1 @Franco25879543 @ZZiliani Non so se sono più o meno ma sono… - verstappenno : @Claude88604684 @fabiogesmundo @Fede_Rico74 @RITADILULLO1 @Franco25879543 @ZZiliani Aaa perché pensi che al sud ci… - Fede_Rico74 : @IlioRossi1 @pisto_gol @SkySport Non ci sono condanne ne sentenze del periodo di Moggi a Napoli. Ma nemmeno a Roma, Torino, solo alla Juve. -