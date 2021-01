Giovani senza lavoro: per la Cassazione è un obbligo impegnarsi a trovarlo (Di venerdì 8 gennaio 2021) È nota la situazione del lavoro in Italia e la crisi occupazionale che riguarda i Giovani senza lavoro, ma tale situazione non deve diventare una scusa per poltrire e non cercare attivamente un’attività con cui mantenersi economicamente, dopo gli studi. Così potrebbe essere sintetizzata la recente sentenza della Corte di Cassazione (qui il testo del provvedimento), la quale fa il punto sulla diffusa inerzia dei Giovani senza lavoro, che non sempre si ingegnano abbastanza per trovarne uno. Vediamo allora più nel dettaglio la tesi della Suprema Corte. Se ti interessa saperne di più sul cosiddetto Ispettorato del lavoro, di che si tratta e perché è stato introdotto, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Secondo i ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 8 gennaio 2021) È nota la situazione delin Italia e la crisi occupazionale che riguarda i, ma tale situazione non deve diventare una scusa per poltrire e non cercare attivamente un’attività con cui mantenersi economicamente, dopo gli studi. Così potrebbe essere sintetizzata la recente sentenza della Corte di(qui il testo del provvedimento), la quale fa il punto sulla diffusa inerzia dei, che non sempre si ingegnano abbastanza per trovarne uno. Vediamo allora più nel dettaglio la tesi della Suprema Corte. Se ti interessa saperne di più sul cosiddetto Ispettorato del, di che si tratta e perché è stato introdotto, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Secondo i ...

ZZiliani : LE NOTIZIE CHE DETERMINANO I DESTINI DI UNO SPORT E CHE PASSANO IN CAVALLERIA SENZA NESSUNO CI FACCIA CASO. #Rocchi… - ritxhz : RT @_cinnamontae: 3/? In Francia il governo ha ascoltato le voci dei giovani e sia la maturità 2020 e 2021 sono state cancellate. Prendiamo… - 2rMarzia : RT @murgantia: @Drittorovescio_ Sono senza lavoro anche coloro che lo avevano,giovani e meno giovani!E si parla di demagogia! - murgantia : @Drittorovescio_ Sono senza lavoro anche coloro che lo avevano,giovani e meno giovani!E si parla di demagogia! - GiuseppePisti13 : @antonellaviol17 Lo sa che in Bielorussia i ragazzi non solo vanno a scuola ma pure in discoteca? Da marzo, mai chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovani senza SERRA DE' CONTI / Covid: troppi giovani senza regole, duro monito del Sindaco QDM Notizie La biblioteca del runner , consigli di lettura per appassionati di corsa

Quattro libri per alimentare il nostro folle amore per questo sport attraverso le storie di atleti straordinari: correre, ma anche leggere ...

Tennis: al Tc Montecchia si sfidano giovani promesse del tennis italiano

Il Montecchia Open è il terzo torneo stagionale che mette a confronto i migliori giocatori del triveneto e di altre 5 regioni dello stivale, tant’è che la favorita nel draw femminile proviene dal Lazi ...

Quattro libri per alimentare il nostro folle amore per questo sport attraverso le storie di atleti straordinari: correre, ma anche leggere ...Il Montecchia Open è il terzo torneo stagionale che mette a confronto i migliori giocatori del triveneto e di altre 5 regioni dello stivale, tant’è che la favorita nel draw femminile proviene dal Lazi ...