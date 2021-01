Gasperini: “Benevento tra le squadre migliori, Muriel in dubbio” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBergamo – Domani alle ore 15 il Benevento ospiterà l’Atalanta al Ciro Vigorito. Un bel banco di prova per i giallorossi, che dopo la vittoria di Cagliari sono attesi da un match sulla carta proibitivo. Gian Piero Gasperini, tecnico nerazzurro, ha anticipato i temi del confronto in conferenza stampa: Trasferta – “Quest’anno il fattore campo incide meno per tutti, il Benevento sta facendo un campionato importante. I giallorossi hanno vinto sei partite, sono tantissime per una neopromossa. Stanno facendo un buon campionato, ma in generale la serie A è molto equilibrata. Ci sono stati diversi risultati a sorpresa”. Scelte – “Guardo il momento e la situazione. Palomino sta molto meglio, poi ci sono alcune situazioni da valutare. Gli incontri ravvicinati possono pesare, come le caratteristiche dall’avversario. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBergamo – Domani alle ore 15 ilospiterà l’Atalanta al Ciro Vigorito. Un bel banco di prova per i giallorossi, che dopo la vittoria di Cagliari sono attesi da un match sulla carta proibitivo. Gian Piero, tecnico nerazzurro, ha anticipato i temi del confronto in conferenza stampa: Trasferta – “Quest’anno il fattore campo incide meno per tutti, ilsta facendo un campionato importante. I giallorossi hanno vinto sei partite, sono tantissime per una neopromossa. Stanno facendo un buon campionato, ma in generale la serie A è molto equilibrata. Ci sono stati diversi risultati a sorpresa”. Scelte – “Guardo il momento e la situazione. Palomino sta molto meglio, poi ci sono alcune situazioni da valutare. Gli incontri ravvicinati possono pesare, come le caratteristiche dall’avversario. ...

