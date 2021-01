Covid-19, epidemia in peggioramento in Italia: indice RT superiore a 1 dopo sei settimane (Di venerdì 8 gennaio 2021) "Questa settimana si osserva un peggioramento generale della situazione epidemiologica nel Paese. L'incidenza a 14 giorni torna a crescere dopo alcune settimane di decrescita, aumenta anche l'impatto della pandemia sui servizi assistenziali e questo si traduce in un aumento generale del rischio". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 gennaio 2021) "Questa settimana si osserva ungenerale della situazione epidemiologica nel Paese. L'incidenza a 14 giorni torna a crescerealcunedi decrescita, aumenta anche l'impatto della pandemia sui servizi assistenziali e questo si traduce in un aumento generale del rischio". L'articolo .

