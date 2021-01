Classifica Dakar 2021 auto: sesta tappa. Stéphane Peterhansel guida la classifica (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si chiude ad Ha’il la sesta tappa della 43^ Dakar 2021. Dopo alcune modifiche nell’itinerario in seguito ad alcune problematiche riscontrate nella giornata di ieri, i protagonisti della corsa hanno regalato anche oggi parecchie emozioni. La lotta tra le auto continua a farci divertire. Toyota e Mini hanno dato vita ad un nuovo capitolo di un appassionante duello per la prima piazza. Stéphane Peterhansel è al momento al comando della competizione dopo aver chiuso al quarto posto la tappa odierna. Il transalpino di casa Mini si prepara al giorno di riposo con 05? 53” di vantaggio dall’arabo Nasser Al-Attiyah (Toyota). Quest’ultimo appare l’unico in grado di impensierire il pluricampione francese, al momento leggermente superiore. Carlos Sainz (Mini), ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si chiude ad Ha’il ladella 43^. Dopo alcune modifiche nell’itinerario in seguito ad alcune problematiche riscontrate nella giornata di ieri, i protagonisti della corsa hanno regalato anche oggi parecchie emozioni. La lotta tra lecontinua a farci divertire. Toyota e Mini hanno dato vita ad un nuovo capitolo di un appassionante duello per la prima piazza.è al momento al comando della competizione dopo aver chiuso al quarto posto laodierna. Il transalpino di casa Mini si prepara al giorno di riposo con 05? 53” di vantaggio dall’arabo Nasser Al-Attiyah (Toyota). Quest’ultimo appare l’unico in grado di impensierire il pluricampione francese, al momento leggermente superiore. Carlos Sainz (Mini), ...

P300it : Al chilometro 266 per quanto riguarda la categoria Quad la classifica è la seguente con al comando @GiroudAlexandre… - dianatamantini : DAKAR - Joan Barreda, terza vittoria di tappa prima della pausa. Lo seguono Ross Branch e Daniel Sanders, Toby Pric… - corsedimoto : DAKAR - Joan #Barreda, ecco la terza vittoria di tappa prima della pausa. Lo seguono Ross #Branch e Daniel #Sanders… - P300it : Partita anche la tappa per la categoria - P300it : Questa la classifica per le Moto dopo 158 chilometri con @tobyprice87 al comando con 10 secondi di vantaggio su… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Dakar Dakar 2021, tutte le classifiche dopo la quinta tappa: auto, moto, camion e quad OA Sport Classifica Dakar 2021 auto: sesta tappa. Stéphane Peterhansel guida la classifica

Si chiude ad Ha’il la sesta tappa della 43^ Dakar 2021. Dopo alcune modifiche nell'itinerario in seguito ad alcune problematiche riscontrate nella giornata di ieri, i protagonisti della corsa hanno re ...

Dakar | Tappa 6 Moto: Barreda e Price, duello infinito. Vince il pilota Honda, ma il KTM è nuovo leader

Ultimo giorno della Dakar 2021 prima della pausa di domani, che precederà la seconda parte del programma di quest'anno con le sei tappe finali. Oggi si è corsa la Al Qaisumah - Ha’il da 448 km di gara ...

Si chiude ad Ha’il la sesta tappa della 43^ Dakar 2021. Dopo alcune modifiche nell'itinerario in seguito ad alcune problematiche riscontrate nella giornata di ieri, i protagonisti della corsa hanno re ...Ultimo giorno della Dakar 2021 prima della pausa di domani, che precederà la seconda parte del programma di quest'anno con le sei tappe finali. Oggi si è corsa la Al Qaisumah - Ha’il da 448 km di gara ...