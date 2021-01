Cartabellotta Gimbe | ”La terza ondata rischia di sovrapporsi alla fine della seconda”

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 8 gennaio 2021) “Siamo in una fase di stabilizzazionecurva che ha raggiunto il picco anovembre. La discesa prima è rallentata, poi si è fermata e adesso si intravede un trend in rialzo. Con questi numeri il rischio è che ladi covid si innesti nella fase discendente“. A spiegare l’andamento è il presidenteFondazione, Nino, il quale dall’inizio dell’epidemia sta analizzando un monitoraggio indipendente sullo sviluppo del Coronavirus in Italia.Riguardo al vaccino, inoltre, ha commentato: “Siamo ancora lontani dal tradurre questa straordinaria conquistascienza in un tangibile risultato di salute pubblica”, “con i contratti che sono stati siglati fino ad oggi ...