Cannoli fritti | la ricetta di Sal De Riso | Una bontà senza paragone!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Il cannolo o cannoncino, come spesso viene definito dai pasticceri è una delle pastine più gettonate, il gusto neutro ma intenso piace praticamente a tutti. La loro forma, poi li rende ideali per il trasporto, perché contenendo la crema al loro interno, non ci troveremo mai a fare disastri. Per tutti questi motivi farli in casa potrebbe tornarci utili in molte occasioni. Lache abbiamo trovato richiede qualche attenzione e un po’ di tempo da dedicare alla preparazione ma il risultato è davvero esaltante. Forza, impariamo a fare i. Ingredienti per l’impasto dei350 grammi di farina di grano duro, 170 ml di latte, 20 grammi di lievito di birra, 1 uovo intero, 1 tuorlo, 35 grammi di zucchero + qualche cucchiaio in più per la copertura finale, la buccia grattugiata ...