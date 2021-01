Atalanta | Diallo saluta e va a Manchester; ora gli addii di almeno due esterni

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Niente prestito fino a giugno: Amadlascia l’e vola in Inghilterra, alUnited. I Red Devils avevano completato l’acquisto del giovane ivoriano già a ottobre (per la cifra monstre di 45 milioni di euro) ma erano stati costretti a ritardare l’arrivo del classe 2002 per questioni burocratiche. Gasperini ha provato a ritardare la partenza di, chiedendo pubblicamente alla società di fare uno sforzo per chiedere agli inglesi un prestito fino a giugno. Ma non è servito., 18 anni compiuti lo scorso luglio, con la maglia delle giovanili dell’ha contribuito in maniera decisiva alla conquista degli ultimi due scudetti della Primavera e dell’ultima Supercoppa italiana. Con la prima squadra di Gasperini l’ivoriano ha giocato cinque spezzoni di gara ...