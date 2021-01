Rifiuti radioattivi, ecco le sette le regioni coinvolte: Quali sono i comuni (Di giovedì 7 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Individuate 67 aree candidate ad ospitare il Deposito nazionale dei Rifiuti radioattivi di media e bassa attività. Le aree sono collocate in Piemonte, Toscana, Lazio, Basilicata, Puglia, Sardegna, e Sicilia. È quanto indicato nella Cnapi, la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee elaborata dalla Società gestione impianti nucleari (Sogin) pubblicata sul sito depositonazionale.it (potete consultare la mappa qui) con il nulla osta dei ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente. Il documento individua le zone dove localizzare in Italia il Deposito che dovrà contenere in sicurezza le scorie del nostro paese, che dovrebbe funzionare a partire dal 2025. A questo punto si apre una fase di consultazione pubblica, della durata di 60 giorni, in cui le regioni, gli enti locali e tutti i ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 7 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Individuate 67 aree candidate ad ospitare il Deposito nazionale deidi media e bassa attività. Le areecollocate in Piemonte, Toscana, Lazio, Basilicata, Puglia, Sardegna, e Sicilia. È quanto indicato nella Cnapi, la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee elaborata dalla Società gestione impianti nucleari (Sogin) pubblicata sul sito depositonazionale.it (potete consultare la mappa qui) con il nulla osta dei ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente. Il documento individua le zone dove localizzare in Italia il Deposito che dovrà contenere in sicurezza le scorie del nostro paese, che dovrebbe funzionare a partire dal 2025. A questo punto si apre una fase di consultazione pubblica, della durata di 60 giorni, in cui le, gli enti locali e tutti i ...

