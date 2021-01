Proteste Pro Trump: donna uccisa in Campidoglio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Finiscono in tragedia le Proteste Pro Trump avvenute oggi al Congresso americano: donna uccisa in Campidoglio. (Win McNamee/Getty Images)Una donna che era rimasta ferita a colpi di arma da fuoco all’interno del Campidoglio dopo che era stata invasa da una folla pro-Trump è morta. Lo rende noto il New York Times attraverso il suo sito Internet. La donna non è stata identificata e non sono state rilasciate informazioni su chi possa averle sparato. Robert J. Contee del dipartimento di polizia metropolitana ha comunque confermato che si tratta di “una civile”. —>>> Ti potrebbe interessare anche Proteste pro Trump, occupato il Congresso: “Almeno un ferito” – ... Leggi su ck12 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Finiscono in tragedia leProavvenute oggi al Congresso americano:in. (Win McNamee/Getty Images)Unache era rimasta ferita a colpi di arma da fuoco all’interno deldopo che era stata invasa da una folla pro-è morta. Lo rende noto il New York Times attraverso il suo sito Internet. Lanon è stata identificata e non sono state rilasciate informazioni su chi possa averle sparato. Robert J. Contee del dipartimento di polizia metropolitana ha comunque confermato che si tratta di “una civile”. —>>> Ti potrebbe interessare anchepro, occupato il Congresso: “Almeno un ferito” – ...

