Neve ai Castelli Romani: Rocca Priora imbiancata (FOTO) (Di giovedì 7 gennaio 2021) Neve alle porte di Roma. Il gelo di questi giorni sta dando spettacolo imbiancando molti comuni in provincia di Roma e in tutto il Lazio. Oggi la Neve ha coperto i Colli Albani con accumuli dai 600 metri di quota circa. Sono in corso forti nevicate in molti comuni dei Castelli Romani, come Rocca Priora, che si trova a circa 700 metri sul livello del mare. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 gennaio 2021)alle porte di Roma. Il gelo di questi giorni sta dando spettacolo imbiancando molti comuni in provincia di Roma e in tutto il Lazio. Oggi laha coperto i Colli Albani con accumuli dai 600 metri di quota circa. Sono in corso forti nevicate in molti comuni dei, come, che si trova a circa 700 metri sul livello del mare. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Neve ai Castelli Romani: Rocca Priora imbiancata (FOTO) - Metapo_infos : RT @castelliditalia: Rocca Calascio, torre d’avvistamento fortificata situata in #Abruzzo, provincia de #LAquila, ha ricevuto un prestigios… - StefanoTartaria : RT @castelliditalia: Rocca Calascio, torre d’avvistamento fortificata situata in #Abruzzo, provincia de #LAquila, ha ricevuto un prestigios… - aaliisultan : RT @castelliditalia: Rocca Calascio, torre d’avvistamento fortificata situata in #Abruzzo, provincia de #LAquila, ha ricevuto un prestigios… - LuigiColline : RT @castelliditalia: Rocca Calascio, torre d’avvistamento fortificata situata in #Abruzzo, provincia de #LAquila, ha ricevuto un prestigios… -