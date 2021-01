zazoomblog : Milan nubi sul futuro di Calhanoglu: distanza difficile da colmare - #Milan #futuro #Calhanoglu: #distanza -

Ultime Notizie dalla rete : Milan nubi

90min

Il momento del Milan in questo inizio di 2021, dopo un 2020 da incorniciare per i colori rossoneri, non appare dei più sereni e anzi non manca qualche grattacap ...Problema infermeria per i ducali, che perdono in un colpo solo Kucka, Iacoponi e Osorio, i quali saranno assenti contro l’Atalanta Oltre al momento negativo in termini di risultati - sedicesima posizi ...