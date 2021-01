Hong Kong, arrestati 53 esponenti dell’opposizione. Joshua Wong accusato di “sovversione” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Joshua Wong, uno dei leader del movimento per la democrazia ad Hong Kong, già in carcere per il suo ruolo nelle proteste del 2019, è stato formalmente accusato di “sovversione”, ha dichiarato oggi una fonte della polizia locale. L’accusa di sovversione per lo studente, che è uno dei volti più noti della protesta nell’ex colonia britannica, è stata formulata in base alla tanto contestata legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino. Ieri 53 esponenti dell’opposizione tra ex legislatori, accademici, assistenti sociali e studenti sono stati arrestati a Hong Kong per aver “organizzato e partecipato” la sovversione dei poteri dello Stato, in base all’ art.22 della ... Leggi su tpi (Di giovedì 7 gennaio 2021), uno dei leader del movimento per la democrazia ad, già in carcere per il suo ruolo nelle proteste del 2019, è stato formalmentedi “”, ha dichiarato oggi una fonte della polizia locale. L’accusa diper lo studente, che è uno dei volti più noti della protesta nell’ex colonia britannica, è stata formulata in base alla tanto contestata legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino. Ieri 53tra ex legislatori, accademici, assistenti sociali e studenti sono statiper aver “organizzato e partecipato” ladei poteri dello Stato, in base all’ art.22 della ...

riotta : Stavo al lavoro su elezioni Usa ma la repressione contro i diritti a Hong Kong notizia grave. La Cina straccia gli… - valigiablu : Hong Kong, giro di vite sull’opposizione: arrestati in massa diversi esponenti pro-democrazia - AnnalisaChirico : Non c'è posto per il dissenso ad Hong Kong. Arrestati 53 esponenti del fronte democratico. Leggi qui ?? #LaChirico - BohEuroIT : @AlbertHofman72 @moro_thomas 4 morti e la polizia ha usato proiettili veri, da noi non succedeva dal dopoguerra. Ne… - PulcinoRossoner : RT @Internazionale: • I sostenitori Trump assaltano il congresso statunitense • 53 esponenti del movimento per la democrazia arrestati a H… -

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong Hong Kong: arrestato attivista Joshua Wong Agenzia ANSA Il regalo di Trump alla Cina: la leadership planetaria

Non credo fosse nelle sue intenzioni, ma questo rende il fatto ancora più grave: la sommossa popolare di ieri a Washington, ispirata e (di fatto) appoggiata da Donald Trump, ottiene un ...

Il Congresso americano ha certificato la vittoria di Biden. Trump assicura una transizione "ordinata"

Il presidente eletto ha ottenuto 306 voti dei grandi elettori contro i 232 dell'uscente che non si rassegna e dice: "finisce il più grande mandato della storia presidenziale" ...

Non credo fosse nelle sue intenzioni, ma questo rende il fatto ancora più grave: la sommossa popolare di ieri a Washington, ispirata e (di fatto) appoggiata da Donald Trump, ottiene un ...Il presidente eletto ha ottenuto 306 voti dei grandi elettori contro i 232 dell'uscente che non si rassegna e dice: "finisce il più grande mandato della storia presidenziale" ...