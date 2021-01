Governo: Bettini, 'Conte a rischio? No, è pilastro alleanza, per Pd no alternative' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Conte a rischio? Assolutamente no. Per andare dove? Verso l'avventura, il trasformismo, coalizioni incerte e improvvisate? Conte è il pilastro dell'attuale alleanza che ha lavorato bene e che per il Pd non ha alternative". Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, a Tpi.it "Occorre, semmai, rilanciarla per dare ancora più certezza e serenità agli Italiani. Se qualcuno intende romperla, sarà il Parlamento, e poi eventualmente gli elettori, a decidere se dovrà continuare a lavorare al servizio della Repubblica". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "? Assolutamente no. Per andare dove? Verso l'avventura, il trasformismo, coalizioni incerte e improvvisate?è ildell'attualeche ha lavorato bene e che per il Pd non ha". Così Goffredo, dirigente nazionale del Pd, a Tpi.it "Occorre, semmai, rilanciarla per dare ancora più certezza e serenità agli Italiani. Se qualcuno intende romperla, sarà il Parlamento, e poi eventualmente gli elettori, a decidere se dovrà continuare a lavorare al servizio della Repubblica".

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Conte a rischio? Assolutamente no. Per andare dove? Verso l'avventura, il trasformismo, coalizioni incerte e improvvisate? Conte è il pilastro dell'attuale alleanza che ha ...

Renzi se la vede con Grillo e D'Alema

Sulla verifica di governo e la sua crisi con Renzi, Conte ha scritto: «una premessa imprescindibile è rafforzare la coesione della maggioranza e, quindi, la solidità alla squadra di governo». «Qualsia ...

