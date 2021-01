De Sanctis, è giallo sull’incidente. Sulla dinamica indagini in vista (Di giovedì 7 gennaio 2021) Morgan De Sanctis è ancora in ospedale dopo l’incidente del 5 gennaio. Ma Sulla dinamica ci sono ancora alcune ombre web sourceLa notte del 5 gennaio è stata davvero terribile per Morgan De Sanctis. Il dirigente della Roma infatti ha avuto un brutto incidente stradale ed è stato ricoverato al Policlinico Gemelli dove è stato operato d’urgenza a causa di una frattura multipla alle costole. L’intervento, durante il quale i medici sono stati costretti anche ad asportare la milza all’ex portiere, è riuscito perfettamente ed il diesse giallorosso è stato portato in terapia intensiva in osservazione ma al momento è fuori da ogni pericolo e cosciente. Ora però bisognerà far luce Sulla dinamica dell’incidente che è ancora poco chiara. La prima cosa che andrà verificata è come ... Leggi su instanews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Morgan Deè ancora in ospedale dopo l’incidente del 5 gennaio. Maci sono ancora alcune ombre web sourceLa notte del 5 gennaio è stata davvero terribile per Morgan De. Il dirigente della Roma infatti ha avuto un brutto incidente stradale ed è stato ricoverato al Policlinico Gemelli dove è stato operato d’urgenza a causa di una frattura multipla alle costole. L’intervento, durante il quale i medici sono stati costretti anche ad asportare la milza all’ex portiere, è riuscito perfettamente ed il diesserosso è stato portato in terapia intensiva in osservazione ma al momento è fuori da ogni pericolo e cosciente. Ora però bisognerà far lucedell’incidente che è ancora poco chiara. La prima cosa che andrà verificata è come ...

