Daydreamer: Can Yaman in prima serata, anticipazioni puntata 7 gennaio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Daydreamer – Le ali del sogno, la serie turca che ha definitivamente lanciato in Italia Can Yaman (protagonista di uno spot firmato Ferzan Özpetek e futuro protagonista del remake di Sandokan, storico sceneggiato diretto da Sergio Sollima), dopo il successo in day-time, viene promossa in prima serata da Canale 5, da giovedì 7 gennaio. Negli episodi in prima visione un susseguirsi di colpi di scena e nuove avventure sullo sfondo di una Istanbul moderna, dinamica e glamorous. Al centro delle vicende, sentimenti e intrighi: un mix di eventi che travolgeranno l’animo ribelle del bel Can (Yaman) e della dolce e risoluta Sanem (Demet Özdemir). Daydreamer, il cast Le vite dei due protagonisti si intrecciano con quelle di altri personaggi: tra questi Leyla, ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 7 gennaio 2021)– Le ali del sogno, la serie turca che ha definitivamente lanciato in Italia Can(protagonista di uno spot firmato Ferzan Özpetek e futuro protagonista del remake di Sandokan, storico sceneggiato diretto da Sergio Sollima), dopo il successo in day-time, viene promossa inda Canale 5, da giovedì 7. Negli episodi invisione un susseguirsi di colpi di scena e nuove avventure sullo sfondo di una Istanbul moderna, dinamica e glamorous. Al centro delle vicende, sentimenti e intrighi: un mix di eventi che travolgeranno l’animo ribelle del bel Can () e della dolce e risoluta Sanem (Demet Özdemir)., il cast Le vite dei due protagonisti si intrecciano con quelle di altri personaggi: tra questi Leyla, ...

