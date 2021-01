Covid: 9 regioni con terapie intensive oltre la soglia di allerta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo i progressi delle scorse settimane, torna a aumentare il numero di regioni che supera la soglia d’allerta per i posti occupati da pazienti Covid in terapia intensiva: la soglia fissata dal ministero si attesta infatti al 30% e corrisponde alla media nazionale, ma a superare questa soglia sono al momento nove regioni, ovvero tre in più rispetto a una settimana fa. Sono Emilia Romagna (31%), Friuli Venezia Giulia (35%), Lazio (32%), Lombardia (38%), Piemonte (31%), Provincia autonoma di Bolzano (35%), Provincia autonoma di Trento (50%), Puglia (33%) e Veneto (37%). Per quanto riguarda i posti occupati in area ‘non critica’, ovvero nei reparti di medicina, pneumologia e malattie infettive, la soglia limite è stata individuata al 40%. A livello ... Leggi su tpi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo i progressi delle scorse settimane, torna a aumentare il numero diche supera lad’per i posti occupati da pazientiin terapia intensiva: lafissata dal ministero si attesta infatti al 30% e corrisponde alla media nazionale, ma a superare questasono al momento nove, ovvero tre in più rispetto a una settimana fa. Sono Emilia Romagna (31%), Friuli Venezia Giulia (35%), Lazio (32%), Lombardia (38%), Piemonte (31%), Provincia autonoma di Bolzano (35%), Provincia autonoma di Trento (50%), Puglia (33%) e Veneto (37%). Per quanto riguarda i posti occupati in area ‘non critica’, ovvero nei reparti di medicina, pneumologia e malattie infettive, lalimite è stata individuata al 40%. A livello ...

