Blaydes VS Lewis | possibile incontro del 20 Febbraio

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Sembra ormai certo unVSper il mese di. Pare infatti che siano proprio Curtise Derrickad affrontarsi nel main event della Fight Night del 20per la categeoria Heavyweight UFC.VS: cosa sappiamo? L’traera previsto in origine per novembre. Purtroppo Curtisera risutalto positivo al Covid-19 e questo aveva fatto si che l’fosse annullato e rimandato a data da destinarsi. E adesso, nonostante non ci sia ancora l’ufficialità da parte della UFC, sembrerebbe che il match sia stato riprogrammato, come riportato anche da ESPN. ...

Sembra si farà l'incontro BLAYDES VS LEWIS che era in programma a Novembre. Ecco cosa sappiamo ad ora del possibile match del 20 febbraio ...Andrei Arlovski vs Tom Aspinall è stato aggiunto all’evento UFC Fight Night del 20 febbraio che avrà come main event Blaydes vs Lewis. Il match è stato annunciato martedì dalla promotion, ma la card n ...