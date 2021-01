Adua Del Vesco, paura enorme: “Non devono scoprirlo” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. paura enorme per Adua Del Vesco: la confessione inaspettata al Grande Fratello Vip 2020, non vuole che il suo fidanzato lo scopra. Adua Del Vesco ha fatto una confessione davvero inaspettata che ha lasciato tutti senza parole: le parole della concorrente del Grande Fratello Vip 2020, al secolo Rosalinda Cannavò, ha riguardato il suo fidanzato Leggi su youmovies (Di giovedì 7 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.perDel: la confessione inaspettata al Grande Fratello Vip 2020, non vuole che il suo fidanzato lo scopra.Delha fatto una confessione davvero inaspettata che ha lasciato tutti senza parole: le parole della concorrente del Grande Fratello Vip 2020, al secolo Rosalinda Cannavò, ha riguardato il suo fidanzato

OtStalkeo : RT @carolin05107782: 'Se fai del male a me ok, se fai del male agli altri, tipo Adua, mi arrabbio' Dayane, signori e signore?? #rosmello - rosmellow : RT @chapmns: 'se fai del male a me ok, se fai del male agli altri, tipo adua, mi arrabbio' #rosmello - Angelhaze05 : RT @carolin05107782: 'Se fai del male a me ok, se fai del male agli altri, tipo Adua, mi arrabbio' Dayane, signori e signore?? #rosmello - Lucelettra1 : RT @carolin05107782: 'Se fai del male a me ok, se fai del male agli altri, tipo Adua, mi arrabbio' Dayane, signori e signore?? #rosmello - agirlnotathreat : RT @chapmns: plot twist: rosalinda fa la suora buona solo per poi sganciare un adua del vesco per eliminare tutti e andare in finale con su… -

Ultime Notizie dalla rete : Adua Del Grande Fratello Vip, "non sono pronta". Adua Del Vesco e Dayane Mello, una confidenza privatissima LiberoQuotidiano.it Rosalinda Cannavò, il timore per il fidanzato: “Non vorrei che i miei…”

GF Vip, Rosalinda Cannavò sul fidanzato: "Non vorrei che i miei desideri cambiassero qualcosa" Rosalinda Cannavò, una delle protagoniste più ...

La fine della grande amicizia tra…"

Perché Dayane critica Adua Del Vesco. La modella non ha apprezzato come Rosalinda ha gestito il presunto flirt con Mario Ermito. L'influencer, che non si è… Leggi ...

GF Vip, Rosalinda Cannavò sul fidanzato: "Non vorrei che i miei desideri cambiassero qualcosa" Rosalinda Cannavò, una delle protagoniste più ...Perché Dayane critica Adua Del Vesco. La modella non ha apprezzato come Rosalinda ha gestito il presunto flirt con Mario Ermito. L'influencer, che non si è… Leggi ...