Una pandemia di falsità (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Bilancio di un anno di emergenza Covid. Che non può dirsi positivo per i politici e i cosiddetti esperti. È passato un anno da quando il mondo scoprì il Covid-19, misteriosa malattia registrata a fine 2019 nella città di Wuhan, in Cina. Le autorità di Pechino ne diedero ufficialmente comunicazione all'Oms il 31 dicembre, ma forse distratti da brindisi, cin cin e fuochi d'artificio, i funzionari dell'organizzazione non si curarono molto di quell'annuncio. Ci volle qualche settimana per capire che ciò con cui presto avremmo avuto a che fare era una pericolosa epidemia, ma anche quando fu chiaro che il virus circolava da un pezzo e che il regime di Xi Jinping ci aveva nascosto informazioni decisive per bloccare la pandemia, le misure prese per contrastare il Covid-19 furono scarse e confuse. Ci sarà tempo per accertare come gli errori dell'Oms, le sottovalutazioni dei ... Leggi su panorama (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Bilancio di un anno di emergenza Covid. Che non può dirsi positivo per i politici e i cosiddetti esperti. È passato un anno da quando il mondo scoprì il Covid-19, misteriosa malattia registrata a fine 2019 nella città di Wuhan, in Cina. Le autorità di Pechino ne diedero ufficialmente comunicazione all'Oms il 31 dicembre, ma forse distratti da brindisi, cin cin e fuochi d'artificio, i funzionari dell'organizzazione non si curarono molto di quell'annuncio. Ci volle qualche settimana per capire che ciò con cui presto avremmo avuto a che fare era una pericolosa epidemia, ma anche quando fu chiaro che il virus circolava da un pezzo e che il regime di Xi Jinping ci aveva nascosto informazioni decisive per bloccare la, le misure prese per contrastare il Covid-19 furono scarse e confuse. Ci sarà tempo per accertare come gli errori dell'Oms, le sottovalutazioni dei ...

riotta : Tizio va lì, Sempronia si accasa là, Filano vuole Ministero Fuffa, Caia trama per il Dicastero Ammuina. Che amaro s… - riotta : In frigo come champagne per una festa che non ci sarà 469.950 dosi di vaccino #COVID19 . Somministrate 154.007. Com… - Azione_it : Scaduta l'ultima proroga, sta per abbattersi su imprese e famiglie italiane una bomba da 50 milioni di atti dell'Ag… - suxzap : RT @StefanoScoglio: Almeno 6 importanti articoli scientifici e l’OMS riconoscono che i tamponi PCR con oltre 25 cicli danno un numero esage… - Franco32656300 : @fedemello @semeoro1 No caro Federico. Analisi totalmente sbagliata e zoppicante. Salvini non è stato cacciato da n… -

Ultime Notizie dalla rete : Una pandemia Nel 2007 i tedeschi si erano già preparati ad affrontare una pandemia Linkiesta.it “Vaccino Covid obbligatorio? Una campagna intimidatoria” – Augusto Sinagra

Anche l’Italia, come le altre Nazioni del mondo, ha iniziato da pochi giorni una campagna di vaccinazione contro l’infezione da Covid-19 che, almeno per il momento, punta unicamente sul vaccino a RNA ...

Alfa Romeo aumenta le vendite in USA nonostante la pandemia

Spicca in particolare il risultato di Alfa Romeo che nonostante la crisi economica e sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus COVID-19 ... fa ben sperare per il 2021 che potrebbe vedere una ...

Anche l’Italia, come le altre Nazioni del mondo, ha iniziato da pochi giorni una campagna di vaccinazione contro l’infezione da Covid-19 che, almeno per il momento, punta unicamente sul vaccino a RNA ...Spicca in particolare il risultato di Alfa Romeo che nonostante la crisi economica e sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus COVID-19 ... fa ben sperare per il 2021 che potrebbe vedere una ...