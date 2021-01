Trofie con zucchine limone e gamberetti | Primo piatto light

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Abbiamo voglia di ungustoso, leggero e diverso dal solito? Allora prepariamo un beldi pasta con. E’ velocissimo da preparare ma il gusto è degno di un ristorante, per questo potremmo servirlo anche per una cena formale, facendo un figurone.con: ingredienti 300 grammi di pasta, 200 grammi di, 250 grammi di, 1 spicchio d’aglio, la buccia grattugiata di mezzo, olio d’oliva qb. Per quanto riguarda il tipo di pasta possiamo scegliere quella che preferiamo ma la pasta fresca all’uovo darà aluna marcia in più, se non amiamo questo tipo di pasta scegliamone ...