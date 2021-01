Sonia Lorenzini parla della diffida di Natalia Paragoni al GF VIP ma non solo | situazione pesante

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)è tornata are di quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP 5 ma anche fuori. Lei che è molto amica die di Andrea Zelletta, prova a spiegare che cosa è successo negli ultimi giorni e perchè alla fine l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne abbia deciso dire il programma. E’ abbastanza chiaro a dirla tutta: dal reality di Canale 5 sono arrivate accuse pesantissime. Perchè non si ètodi un presunto tradimento ma si è andato oltre. Infatti Tommaso ha più volte riportato quello che Dayane ha raccontato agli altri: ossia chedopo la notte di passione con questo imprenditore, si sarebbe fatta fare diversi regali, nonper lei ma anche per ...