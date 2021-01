Sassuolo-Genoa 2-1, Ballardini: “Bella prestazione, non ci siamo arresi neanche quando eravamo sotto” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, al termine del match di Serie A perso 2-1 contro il Sassuolo, si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi nonostante la sconfitta maturata nel finale: “Abbiamo fatto una Bella prestazione, abbiamo avuto diverse occasioni e anche quando eravamo sotto non ci siamo mai arresi. Certo possiamo essere più bravi e anche più sfacciati e aggressivi però le premesse ci sono. La classifica non si guarda, si guarda la partita che c’è sabato. Shomurodov? Ha fatto una prestazione di grande qualità e quantità. Non diciamo nulla, meno male che capisce poco l’italiano sennò si monta la testa”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il tecnico del, Davide, al termine del match di Serie A perso 2-1 contro il, si è detto soddisfatto delladei suoi ragazzi nonostante la sconfitta maturata nel finale: “Abbiamo fatto una, abbiamo avuto diverse occasioni e anchenon cimai. Certo posessere più bravi e anche più sfacciati e aggressivi però le premesse ci sono. La classifica non si guarda, si guarda la partita che c’è sabato. Shomurodov? Ha fatto unadi grande qualità e quantità. Non diciamo nulla, meno male che capisce poco l’italiano sennò si monta la testa”. SportFace.

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 3-0 Parma Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 Roma Lazio 2-1 Fiorentina Sampdoria 2-1 Inte… - CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - panditfootball : Hasil Serie A malam ini: Sampdoria 2-1 Inter Milan Crotone 1-3 AS Roma Cagliari 1-2 Benevento Bologna 2-2 Udinese L… - buoncalcio : Sassuolo, De Zerbi: “Genoa rintanato in difesa. Pareggio sarebbe stato immeritato” - CanaleSassuolo : Sassuolo-Genoa 2-1, Rogerio: “Grande vittoria, ora pensiamo alla Juve” -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Genoa Sassuolo Genoa 2-1: successo firmato Boga e Raspadori il Resto del Carlino Visualizza la copertura completa su Google News Serie A, Sassuolo-Genoa 2-1: video, gol e highlights

Boga è risorto, gol e assist per Raspadori: Sassuolo-Genoa 2-1

Al Mapei il Sassuolo fatica sempre, a tratti però ritorna la brillantezza, nel secondo tempo raggiunge il vantaggio, si fa riprendere e rimette la freccia con Raspadori, azzurrino di 21 anni, ...

