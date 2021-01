Party di Capodanno con un positivo: multe e tamponi per 20 persone (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Brindisi. Il Veglione di Capodanno è finito male per un imprenditore di Brindisi che ha organizzato una festa in casa con una ventina di persone. Uno degli invitati si sarebbe sottoposto a test qualche giorno prima del veglione e sarebbe addirittura risultato positivo, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Brindisi. Il Veglione diè finito male per un imprenditore di Brindisi che ha organizzato una festa in casa con una ventina di. Uno degli invitati si sarebbe sottoposto a test qualche giorno prima del veglione e sarebbe addirittura risultato, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Lo ha comunicato l'Asl di Brindisi, che ha cominciato il tracciamento dei contatti per isolare tutti i partecipanti alla festa e i loro contatti stretti ...

BRINDISI - La «furbata» di Capodanno (suggellata da un video diffuso sui social e divenuto subito virale, salvo poi essere in tutta fretta cancellato) costerà davvero cara ad un nutrito gruppo di brin ...

