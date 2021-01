Napoli Spezia 1-1 LIVE: espulso Ismajli (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Allo stadio Diego Armando Maradona, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Napoli e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Diego Armando Maradona”, Napoli e Spezia si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Spezia 1-1 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – Comincia la partita! 1? Occasione Napoli – Lozano parte in contropiede sulla fascia, mette in mezzo per un solissimo Insigne che dal dischetto del rigore cicca clamorosamente. 4? Tiro Napoli – Politano si accentra dalla destra e calcia a giro. Pallone leggermente deviato e largo di un soffio. 6? Tiro Napoli – Bakayoko riceve palla al ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Allo stadio Diego Armando Maradona, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Diego Armando Maradona”,si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – Comincia la partita! 1? Occasione– Lozano parte in contropiede sulla fascia, mette in mezzo per un solissimo Insigne che dal dischetto del rigore cicca clamorosamente. 4? Tiro– Politano si accentra dalla destra e calcia a giro. Pallone leggermente deviato e largo di un soffio. 6? Tiro– Bakayoko riceve palla al ...

