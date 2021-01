Milan-Juventus diretta tv e streaming | dove vedere il match oggi

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)si gioca, mercoledì 6 gennaio 2021, la sfida valida per la 16^ giornata di Serie A. Biga San Siro tra la capolista e la Vecchia Signora, colpita dai tanti casi di coronavirus.che si annuncia molto interessati con diversi duelli diretti che potrebbero decidere l'esito della gara., le probabili formazionicaption id="attachment 976295" align="alignnone" width="666"(Getty Images)/captionSquadre decise, non senza qualche problema dovuto a infortuni o casi di Covid. Il, senza Ibrahimovic, si affida a Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao. La, invece, attende l'esito ...

Il Milan, senza Ibrahimovic, si affida a Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao. La Juventus, invece, attende l’esito dei tamponi per il ...Milan-Juve con incognita Covid, Inter prova sorpasso. Napoli e Atalanta a caccia della Roma, Lazio per ripartire ROMA, 05 GEN - Per farsi il regalo della Befana, l'Inter di Conte deve chiedere un fa ...