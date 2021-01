Maternità durante la NASpI: come comportarsi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Scopri se e in quale modo si conciliano le norme che tutelano il diritto al congedo di Maternità e quelle relative all’indennità di disoccupazione. Cominciamo con il fare chiarezza su quello che dice la Legge e rispondiamo ai dubbi più comuni delle future o neo mamme che percepiscono la NASpI. Disoccupazione e Maternità: le definizioni a norma di legge Sul sito dell’INPS si legge che “La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015”. Tale sussidio sociale viene erogato su domanda del lavoratore disoccupato che percepisce ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Scopri se e in quale modo si conciliano le norme che tutelano il diritto al congedo die quelle relative all’indennità di disoccupazione. Cominciamo con il fare chiarezza su quello che dice la Legge e rispondiamo ai dubbi più comuni delle future o neo mamme che percepiscono la. Disoccupazione e: le definizioni a norma di legge Sul sito dell’INPS si legge che “La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego () è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015”. Tale sussidio sociale viene erogato su domanda del lavoratore disoccupato che percepisce ...

72monik72 : @INMISpallanzani Egregia Serena,ma le donne in gravidanza e che allattano ,non sono esenti?Perché,insomma è risaput… - Burraaco : @piccolo_bruna Secondo me ha sbagliato solo la prima volta che l’ha detto durante la discussione Samantha/Stefania… -

Ultime Notizie dalla rete : Maternità durante Congedo parentale Covid: novità e istruzioni Inps su indennizzi e domanda LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi