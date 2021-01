Inter, Suning si guarda intorno: contatti con un fondo private equity (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’Inter nei giorni scorsi ha smentito le indiscrezioni riguardo al mandato affidato alla banca Internazionale Rothschild di vendere il club ma il dibattito è ancora aperto su possibili cambiamenti societari. Secondo quanto racconta l’edizione odierna de il Sole 24 Ore, ci sarebbero delle discussioni preliminari con dei fondi di private equity per l’eventuale cessione di una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’nei giorni scorsi ha smentito le indiscrezioni riguardo al mandato affidato alla bancanazionale Rothschild di vendere il club ma il dibattito è ancora aperto su possibili cambiamenti societari. Secondo quanto racconta l’edizione odierna de il Sole 24 Ore, ci sarebbero delle discussioni preliminari con dei fondi diper l’eventuale cessione di una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

